Украинец расстрелял охранника, попросившего его не мочиться на улице — видео

Пострадавший мужчина находится в реанимации с двумя огнестрельными ранениями — спины и головы.

В Шевченковском районе Полтавы (Украина) мужчина два раза выстрелил в охранника кафе, сделавшего ему замечание, сообщает полиция области.

Вечером 6 августа мужчина пытался справить нужду на клумбу около кафе, из-за чего охранник подошёл к нему и сделал замечание.

Но мужчина в ответ достал пистолет. Когда охранник заметил это, он начал убегать, однако мужчина выстрелил ему в спину, а после подошёл и сделал ещё один выстрел — в голову. Затем преступник скрылся с места происшествия.

Раненого мужчину 1979 года рождения доставили в реанимацию областной клинической больницы.

— По факту покушения на убийство сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Полиция проводит комплекс следственно-оперативных мероприятий, — уточняется в сообщении правоохранителей.