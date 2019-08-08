Сенатор о непризнании Крыма Турцией: Главное, что Россия нас признаёт

Член Комитета Совфеда РФ по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков завил, что Турция, отказываясь признавать российский статус Крыма, не руководствуется правдой и реалиями. Его слова приводит РИА "Новости".

— Крым будет жить без признания Турции. Главное, что Россия нас признаёт своей частью. Для крымчан это главное, а мнение других стран — это постольку-поскольку. Мы учитываем мнение турецкой стороны, однако понимаем, что своей позицией они не руководствуются правдой и реалиями, которые были на Украине в период госпереворота, не обращают внимания на то, что происходило в 2014 году. Мы учитываем мнение президента Турции, но будем строить свою политику исходя из своих национальных интересов, — приводит агентство слова Цекова.

По его словам, Турция и РФ являются союзниками по многим вопросам международной повестки, поэтому осталось найти точки соприкосновения и в вопросе Крыма.

Ранее президент Турции Реждеп Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает" и продолжит защиту прав крымских татар.

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