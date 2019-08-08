Президент Киргизии обвинил Атамбаева в грубом нарушении конституции

По словам Сооронбая Жээнбекова, при штурме резиденции экс-лидера страны пострадали 52 человека.

Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что экс-глава страны Алмазбек Атамбаев грубо нарушил конституцию и законы страны, оказав сопротивление правоохранителям при задержании. Об этом глава республики заявил на заседании Совбеза Киргизии.

— Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы Кыргызской Республики, оказав жесткое вооружённое сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона, — сказал Жээнбеков.

Президент страны также отметил, что Киргизия является правовым государством, а потому будет добиваться обеспечения неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами.

Как сообщал Лайф, 7 августа киргизские спецслужбы начали операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции по обвинению в коррупции и превышении должностных полномочий во время его правления. Однако вскоре силовики были вынуждены отступить из-за действия сторонников Атамбаева, а некоторые и вовсе были задержаны гражданами.

Сам Атамбаев назвал эти обвинения "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все поступки на президентском посту. Также Атамбаев призвал силовиков не стрелять в свой народ.