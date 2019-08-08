Сапёры ведут поиск неразорвавшихся снарядов вокруг склада под Ачинском

Накануне аналогичная операция была проведена на территории посёлка Каменка, серьёзно пострадавшего в результате ЧП.

Сапёры начали операцию по поиску и обезвреживанию неразорвавшихся снарядов и взрывоопасных предметов на территории, прилегающей к военному складу под Ачинском, где 5 августа произошёл крупный пожар.

— Инженерные подразделения в четверг приступили к очистке окрестностей посёлка Каменка Ачинского района и территории, прилегающей к складу, — приводит РИА "Новости" слова представителя Минобороны РФ.

Отмечается, что накануне военные провели аналогичную операцию на территории посёлка Каменка, который располагается в непосредственной близости от арсенала.

Ранее Лайф сообщал, что в Ачинском районе был снят режим ЧС и жители Ачинска начали возвращаться в дома после того, как днём 5 августа на складе боеприпасов, находящемся неподалёку от города, прогремели взрывы. Предварительной причиной случившегося называют человеческий фактор.