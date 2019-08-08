Число пострадавших в ходе спецоперации при задержании Атамбаева возросло до 52

Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело по статьям "Массовые беспорядки" и "Хулиганство".

В результате спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, окончившейся провалом для правоохранительных органов республики, пострадало 52 человека. Такие данные приводит агентство РИА "Новости" со ссылкой на представителей Минздрава Киргизии.

Отметим, ранее сообщалось 48 пострадавших. При этом среди них был руководитель ГУВД Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов. В результате столкновения он получил серьёзные травмы и впал в кому.

Как сообщал Лайф, 7 августа киргизские спецслужбы начали операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции по обвинению в коррупции и превышении должностных полномочий во время его правления. Однако вскоре силовики были вынуждены отступить из-за действий сторонников Атамбаева, а некоторые правоохранители и вовсе были задержаны гражданами.

Сам Атамбаев назвал эти обвинения "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все поступки на президентском посту. Также Атамбаев призвал силовиков не стрелять в свой народ.