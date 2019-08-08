В России создаётся тяжёлый экраноплан для тушения лесных пожаров

По количеству сбрасываемой воды один рейс воздушного судна будет равен пяти вылетам Ил-76 или 17 — самолёта-амфибии Бе-200.

В России ведётся разработка тяжелого аварийно-спасательного экраноплана массой 500–700 тонн, который сможет существенно упростить процесс тушения лесных пожаров. Об этом рассказал глава совета директоров АО "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева" Георгий Анцев.

— Если говорить о пожарах, у нас есть серьёзные проработки по развитию экраноплана "Спасатель", где мы уходим в тоннажи от 500 до 700 тонн. Мы имеем серию предложений по строительству экранопланов, где можно уже говорить о задачах пожаротушения, — сообщил Анцев журналистам.

Экраноплан будет особенно эффективен при тушении лесных пожаров благодаря способности брать на борт порядка 200 тонн воды. Для сравнения, по количеству сбрасываемой воды один рейс "Спасателя" будет равняться пяти вылетам Ил-76 или 17 — самолёта-амфибии Бе-200. Более того, экраноплан способен проводить забор воды прямо из рек и озёр.

Ранее сообщалось, что лесопожарным формированиям удалось за сутки устранить девять пожаров на территории Якутии.