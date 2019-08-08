Зеленского попросили избавить крымчан от неискренней "заботы"

Бальбек убеждён, что жители полуострова не желают иметь хоть что-то общее с теми, кто устроил им несколько блокад.

Крымчане не нуждаются в неубедительной и неискренней "заботе" президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Госдумы от республики Руслан Бальбек.

— Внимание и забота президента Украины неубедительны, неискренны и продиктованы личными интересами жалкой кучки изгоев. Крымчанам не нужна "забота" президента чужой страны, — сказал РИА "Новости" Бальбек.

По мнению парламентария, заявление Зеленского говорит о том, что у него нет доступа к объективным фактам. В действительности крымским татарам на российском полуострове спокойно и комфортно и они не желают "иметь хоть что-то общее с теми, кто устроил полуострову несколько блокад", в том числе продовольственную и энергетическую. Бальбек также подчеркнул, что никакого разобщения крымско-татарского народа нет, а в республике царит межнациональное единство и согласие.

Ранее Зеленский заявил, что Крым вернётся в состав Незалежной и "разъединённые крымско-татарские семьи соберутся за одним столом".

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по результатам референдума, в ходе которого абсолютное большинство его жителей высказались в пользу воссоединения с Россией.