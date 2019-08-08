СК возбудил дело по факту страшного ДТП с автобусом под Новороссийском

Региональная прокуратура организовала проверку и взяла под контроль расследование.

Следователи возбудили два уголовных дела по факту страшного ДТП с автобусом под Новороссийском, в котором погибло три человека и десятки пострадали. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

— СУ СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух и более лиц"), п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет"), — уточнили в ведомстве.

Региональная прокуратура организовала проверку по факту смертельного ДТП и взяла под контроль расследование уголовного дела.

Напомним, вечером 7 августа на 16-м километре автодороги Новороссийск — Керченский пролив автобус столкнулся с внедорожником и они оба упали с обрыва. По последним данным, в результате пострадало 42 человека, госпитализировано 11 детей. Лайф публиковал список погибших и раненых.