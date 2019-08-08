Лишённый прав пенсионер задавил женщину с ребёнком на переходе в Приморье

Малолетняя девочка и её мать были доставлены в хирургическое отделение местной больницы.

Пожилой житель посёлка Пограничный в Приморском крае на автомобиле сбил женщину с четырёхлетней дочкой прямо на пешеходном переходе. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ, мужчина вообще не должен был садиться за руль, так как был ранее лишён водительских прав.

— Установлено, что 70-летний водитель автомашины Toyota Master Ace Surf, двигаясь по улице Ленина, совершил наезд на четырёхлетнюю девочку и её маму, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу, — говорится в ведомстве.

По факту ДТП с травмированием людей были составлены административные протоколы за вождение без прав, нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего и непредоставление преимущества пешеходам.

Ранее Лайф сообщал, что под Новороссийском произошло крупное ДТП. Автобус столкнулся с автомобилем и улетел с обрыва вечером 7 августа. По последним данным, в результате погибли три человека, пострадало 42.