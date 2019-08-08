Медведев поручил усилить противопожарные меры в школах Хабаровского края

Результаты выполнения порученной работы должны быть представлены правительству к 15 августа.

Глава Правительства России Дмитрий Медведев поручил Минпросвещения и МЧС РФ изучить необходимость введения дополнительных мер противопожарной безопасности в образовательных учреждениях Хабаровского края. Поручение опубликовано на сайте кабинета министров.

— Минпросвещения России, МЧС России проработать вопрос о необходимости принятия дополнительных мер противопожарной безопасности в образовательных организациях Хабаровского края с учётом недопущения срыва начала учебного года, — сказано в поручении.

Причиной особого внимания со стороны правительства к региону стал пожар на территории краевого горнолыжного комплекса "Холдоми". В ночь с 22 на 23 июля загорелся палаточный городок, где отдыхали дети. На момент возгорания в лагере находилось 189 детей, четверо погибли. Разбирательство выявило множество нарушений требований безопасности в лагере.