Медведев поручил усилить противопожарные меры в школах Хабаровского края

2

Учебная эвакуация в средней школе № 9 города Хабаровска. Фото © ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

Результаты выполнения порученной работы должны быть представлены правительству к 15 августа.

Глава Правительства России Дмитрий Медведев поручил Минпросвещения и МЧС РФ изучить необходимость введения дополнительных мер противопожарной безопасности в образовательных учреждениях Хабаровского края. Поручение опубликовано на сайте кабинета министров.

Минпросвещения России, МЧС России проработать вопрос о необходимости принятия дополнительных мер противопожарной безопасности в образовательных организациях Хабаровского края с учётом недопущения срыва начала учебного года, — сказано в поручении.

Причиной особого внимания со стороны правительства к региону стал пожар на территории краевого горнолыжного комплекса "Холдоми". В ночь с 22 на 23 июля загорелся палаточный городок, где отдыхали дети. На момент возгорания в лагере находилось 189 детей, четверо погибли. Разбирательство выявило множество нарушений требований безопасности в лагере.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×