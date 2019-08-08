Дым от лесных пожаров затмил Солнце в Якутии

Роспотребнадзор выявил превышение предельно-допустимых концентраций оксида углерода в воздухе.

В Верхоянском районе Якутии пожаловались, что дым от лесных пожаров затмил солнце. Три местных жителя обратились за медпомощью в связи с задымлённостью. Об этом сообщила главный врач Верхоянской ЦРБ Оксана Бабенко.

— Из них двое человек с гипертонией и один 12-летний ребёнок с бронхиальной астмой. У всех состояние стабильное, не тяжёлое. Все обратившиеся получили медицинскую помощь, в госпитализации не нуждаются, — рассказала она News.Ykt.Ru.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора зафиксировали превышение предельно-допустимых концентраций оксида углерода в посёлке Батагай Верхоянского района — содержание составило 7,19 мг/м3 при норме 5 мг/м3.

Напомним, с 1 августа в Якутии действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Обстановка остаётся напряжённой и ведомство продолжает наблюдать за территориями Алданского, Верхоянского, Жиганского, Ленского и Олёкминского районов. За сутки в регионе удалось устранить девять пожаров.