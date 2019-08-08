В Магнитогорске задержан подозреваемый в подрыве автомобиля

По версии следствия, целью преступления было покушение на жизнь человека ввиду его профессиональных обязанностей.

Полиция Магнитогорска при содействии сотрудников Росгвардии и ФСБ задержала подозреваемого во взрыве автомобиля в жилом дворе в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Советской Армии. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону, пострадавший при взрыве находится в больнице.

— Утром 7 августа в лечебное учреждение Магнитогорска доставлен местный житель с ранениями. Было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом", — сообщили представители ведомства.

Следователи намерены добиваться ареста задержанного. Расследование продолжается.

Напомним, 7 августа в одном из жилых дворов Магнитогорска в Челябинской области прогремел взрыв, когда хозяин "жигулей" подошёл к своей машине. Лайф публиковал видео с места взрыва автомобиля.