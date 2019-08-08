ФАС возбудила дело против Apple из-за притеснения разработчиков в AppStore

Американская корпорация не даёт обновляться приложениям для родительского контроля, созданных не Apple.

Федеральная антимонопольная служба России начала расследование в связи с действиями американской корпорации Apple на рынке распространения приложений для iOS. Об этом ведомство сообщает на своём сайте.

Причиной стало заявление "Лаборатории Касперского". Известный российский разработчик антивирусных программ и других приложений заметил, что Apple необоснованно отклоняет новые версии программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK), после того как в App Store появилось их собственное приложение Screen Time со схожим функционалом.

— По аналогичным обстоятельствам разработчики Kidslox (Украина) и Qustodio (Испания) подали антимонопольную жалобу на Apple в Европейскую комиссию. 19 разработчиков таких же приложений создали объединение и веб-сайт, чтобы потребовать от Apple разработки технического решения, которое позволит им продолжать работу, — сообщает ФАС России.

Рассмотрение дела Антимонопольная служба назначила на 13 сентября 2019 года.

Недавно Лайф подробно разбирал плюсы и минусы идеи ФАС и Минкомсвязи обязать производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать отечественный софт на устройства перед их продажей в России.