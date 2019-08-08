Застрявшая в болоте под Хабаровском бабушка целые сутки отпугивала медведя рыком

В нескольких метрах от логова косолапого обнаружили ведро с грибами, а подойдя к оврагу — и саму пенсионерку.

В Хабаровском крае 83-летняя женщина угодила в трясину во время похода в лес за грибами и целые сутки рыком отпугивала бродившего вокруг неё медведя. Об этом рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде "Лига спас".

Анна Землякова отправилась в тайгу 6 августа, но так и не вернулась. Сначала муж пытался найти её самостоятельно, но не смог и вызвал МЧС. На поиски пожилой жительницы посёлка Сита отправились спасатели, охотники и волонтёры. Ночью бабушку нашли в болотистом овраге, буквально в двух шагах от логова медведя. По словам волонтёров, пенсионерка пыталась отпугнуть караулившего её косолапого рыком.

— В нескольких метрах от лежанки медведя было обнаружено ведро с грибами, в овраге высветили бабушку. Она стояла в воде, её затягивала глина, поднимись месиво ещё на 15 см и было бы уже поздно, — рассказали в "Лиге Спас".

Женщину вызволили из трясины и отвезли в ЦРБ в Переяславку. Врачи заподозрили у Анны Яковлевны травму черепа и отправили её в Хабаровск, но там предварительный диагноз не подтвердили. Пострадавшая сильно истощена, она остаётся под наблюдением медиков.

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