Россиянам рекомендовали избегать мест проведения массовых акций в Киргизии

Бывший президент Атамбаев заявил, что его сторонники выйдут на протесты в Бишкеке.

Российское посольство в Киргизии рекомендовало гражданам РФ, находящимся на территории республики, по возможности избегать мест проведения массовых акций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипмиссии в республике.

— В такой ситуации мы предлагаем избегать мест массового скопления людей. Предлагаем гражданам избегать мест проведения массовых акций, — отметил пресс-секретарь дипмиссии Виктор Харченко.

В то же время в диппредставительстве уточнили, что ситуация в киргизской столице в данный момент спокойная.

Как сообщал Лайф, 7 августа киргизские спецслужбы начали операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции по подозрению в коррупции и превышении должностных полномочий во время его правления. Однако вскоре силовики были вынуждены отступить из-за действий сторонников Атамбаева, а некоторые правоохранители и вовсе были задержаны гражданами. В ходе столкновений пострадало 52 человека, один спецназовец погиб.

Сам Атамбаев назвал эти обвинения абсурдными и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все поступки на президентском посту. Также Атамбаев призвал силовиков не стрелять в свой народ.