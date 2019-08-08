Таксист в Челябинске сбил насмерть сотрудника ППС на пешеходном переходе

Полицейские отметили, что проезжую часть сотруднику пришлось пересекать в условиях плохой видимости.

Минувшей ночью водитель "Рено" на Новороссийской улице в Челябинске насмерть сбил 22-летнего сотрудника ППС. Сотрудник правоохранительных органов перебегал дорогу на запрещающий для пешеходов сигнал светофора, чтобы разнять потасовку.

— Наряд сотрудников ППС следовал на служебной машине по улице Новороссийской. В районе дома № 118 сотрудники заметили потасовку. Несколько человек махали руками и агрессивно себя вели. Очевидно, были пьяные. Патрульные остановились, один из сотрудников бросился к месту конфликта, — приводит паблик "Типичный Челябинск" комментарий ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Полицейский поднял руку, чтобы показать своё присутствие автомобилистам, однако его заметили только два водителя из трёх.

Водитель "Яндекс.Такси" прошёл медэкспертизу, которая показала, что он не был пьян и не находился в состоянии наркотического опьянения. Он задержан на двое суток.

В прошлом месяце Лайф сообщал, что водитель из Иваново без водительского удостоверения протащил полицейского по асфальту.