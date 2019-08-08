Фадеев заявил о расторжении контракта с Наргиз

При этом продюсер запретил певице выступать и исполнять песни, написанные его центром MALFA.

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA решил разорвать контакт с певицей Наргиз. Соответствующее соглашение о расторжении договора уже было направлено исполнительнице. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя певицы.

Согласно документу, центр запрещает Наргиз исполнять музыкальные композиции продюсера. Кроме того, тур певицы по России, запланированный на август этого года, вероятно, будет отменён, поскольку от своих обязательств по гастролям MALFA отказалась.

Таким образом, концерты певицы в Воронеже, Ростове-на-Дону, Юрмале и Красногорске на данный момент находятся под угрозой срыва.

Центр Максима Фадеева на данный момент ситуацию не прокккоментировал.

Примечательно, что двумя месяцами ранее Фадеев сорвал концертный тур Наргиз в США. Из-за руководства и представителей лейбла MALFA концерты, на которые уже были распроданы билеты, так и не состоялись.