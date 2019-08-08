Эксперт объяснил необходимость усиления роли государства в IT-секторе

Алексеев считает, что нужна новая законодательная база, которая защитит интересы россиян и не ударит по компаниям в секторе.

Аналитик Института развития Интернета Максим Алексеев уверен, что государственное регулирование в IT-сфере необходимо в России. Эксперт считает, что персональные данные граждан необходимо защищать так же, как и другое имущество, поэтому государство не может позволить, чтобы данные контролировали компании из других стран.

В своей авторской колонке на портале iz.ru Алексеев заявил, что в России только "Яндекс" может конкурировать с Google и Facebook на рынке интернет-рекламы.

— Переход "Яндекса" под управление внешних игроков может привести к двум вещам — остановке развития компании и постепенному уничтожению ключевых продуктов, а также монополизации рынка интернет-рекламы, — пишет эксперт.

Также Алексеев замечает, что, несмотря на многомиллиардные финансовые вливания, у Google случались утечки конфиденциальной информации.

— "Яндекс" — один из лидеров с точки зрения работы с данными в России. Увеличение влияния внешних игроков на операционную деятельность компании переводит вопрос из финансовой сферы в плоскость нацбезопасности, — добавляет эксперт.

Эксперт напоминает, что в Госдуму был внесён законопроект об ограничении доли иностранного капитала в интернет-компаниях до 20 процентов. И он считает, что усиление роли государства в IT-секторе — необходимая временная мера.

Ранее Лайф сообщал, что также государство планирует защищать данные россиян в области кибербезопасности переходом на отечественный софт в гаджетах.