Под Хабаровском судят беспредельщика, который избивал прохожих в стиле GTA

Одно из нападений попало на видео, а врачи буквально чудом смогли спасти жизнь пострадавшему.

В Комсомольске-на-Амуре перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в покушении на убийство и ряде других преступлений, которые он совершил буквально за двое суток. Пользователи соцсетей сравнили злоумышленника с героем компьютерной игры GTA: настолько бессмысленными и жестокими были его поступки, а одна из дерзких выходок даже попала на видео.

Всё началось 19 июля прошлого года, когда преступник напал на улице на случайного прохожего. Угрожая жертве и применив физическую силу, злоумышленник забрал у пострадавшего сумку, в которой всего и находился недорогой телефон и шесть тысяч рублей наличными.

На следующий день преступник совершил куда более жестокое нападение на мужчину, причём всё произошло в утренние часы и на глазах у нескольких очевидцев. По данным следствия, 27-летний мужчина сделал ему замечание по поводу некорректного поведения. В ответ злоумышленник жестоко его избил, а затем скрылся с места преступления. Пострадавший оказался в больнице, врачи буквально вернули его с того света. А в отношении преступника возбудили уголовные дела по статьям "Покушение на убийство" и "Разбой".

— Злоумышленник был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сотрудниками ОМВД России по г. Комсомольск-на-Амуре. В отношении обвиняемого по ходатайству следствия избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина вину не признал. Ранее он неоднократно был судим за совершение имущественных преступлений, — прокомментировали Лайфу в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю.

Ранее Лайф рассказывал, как в Москве доставщика еды чуть не выбросили с четвёртого этажа ТЦ. Агрессивные посетители были доставлены в отделение полиции, а пострадавший — в больницу.