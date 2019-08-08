Зеленский решил легализовать казино в отелях

По мнению лидера Незалежной, игорный бизнес будет стимулировать развитие туристического кластера.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении легализовать работу казино в пятизвёздочных отелях. Азартные игры в Незалежной были запрещены в 2009 году.

— Это будет стимулировать развитие туристического кластера в регионе у Чёрного моря, — заявил Зеленский на украино-турецком бизнес-форуме.

К слову, ещё будучи кандидатом в президенты, Зеленский отмечал, что у Украины есть возможность создать собственный Лас-Вегас. Тогда же он высказался за легализацию медицинской марихуаны на территории страны.