Пассажиры рассказали Лайфу о падении автобуса в обрыв: Страшно было, что зажмёт

А его попутчица сначала решила, что они столкнулись с КамАЗом, поскольку удар был очень сильным.

Одна из пассажирок автобуса, который столкнулся с легковушкой на трассе под Новороссийском и упал в обрыв, рассказала Лайфу о произошедшем. С Екатериной ехал шестилетний сын, во время ЧП мальчик спал у неё на коленях.

— Я слегка дремала и услышала, как впереди закричали: "Машина, машина!" Успела чуть выглянуть в проход, и произошёл сильный удар столкновения. Автобус накренился и перевернулся. Сын спал на коленях, от столкновения он упал в ноги, а потом в проход. Я до последнего держалась за спинку кресла, только когда автобус стал скатываться в кювет, я упала уже на разбитое окно, нас засыпало землёй, ветки, корни... На меня упали пассажиры с соседнего ряда, поломанные сиденья, — рассказала Екатерина.

Мать с сыном отделались ушибами и царапинами. Женщина уверена: водитель автобуса не мог уснуть. По словам Екатерины, они миновали огромную пробку и автобус только разогнался. При этом собеседница Лайфа сначала решила, что они столкнулись с КамАЗом, поскольку удар был очень сильным.

Другой пассажир автобуса — 20-летний Анатолий Журавлёв — говорит, что после падения в обрыв пассажиры некоторое время лежали вверх тормашками и не могли выбраться из транспортного средства.

— Авария произошла внезапно, буквально за три секунды. Начала быстро снижаться скорость, произошёл удар, нас сразу же откинуло вбок, мы стали падать в обрыв. Уже когда упали, пролежали какое-то время вверх ногами, сложно было встать. Страшно было, что автобус зажмёт нас, — вспоминает он.

Напомним, вечером 7 августа на 16-м километре автодороги Новороссийск — Керченский пролив автобус столкнулся с внедорожником и они оба упали с обрыва. По последним данным, в результате пострадало 42 человека, госпитализировано 11 детей. Лайф публиковал список погибших и раненых. СК завёл два уголовных дела по факту смертельного ДТП.