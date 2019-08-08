Лев и тигр могут оспорить "королевский трон" в Московском зоопарке

Царь зверей возмущённо расхаживает по вольеру, пытаясь уничтожить соперника взглядом.

Амурский тигр Дизель и лев Роксак устроили борьбу за звание короля Московского зоопарка. Поскольку претенденты на трон находятся в разных вольерах, противостояние выражается в грозных взглядах и демонстрации своей силы противнику.

— Нашему льву Роксаку 4,5 года. Он на пике сил и гормонов. Стремится доказать свою силу. А как раз напротив — тигр! Чужак! Во многом поэтому лев часто во внутренних помещениях — возмущённо расхаживает, хочет уничтожить наглеца взглядом, — рассказали в Московском зоопарке.

Дизель реагирует спокойно — лежит и наблюдает за царём зверей. В зоосаде уверены, что льва и тигра тонизирует борьба за власть.

Ранее другие жители зоопарка — панды Диндин и Жуи — отметили свой первый с переезда из Китая день рождения. Бамбуковые медведи отпраздновали дату пиром с ледяными тортами.