На военном объекте в Архангельской области произошёл пожар, есть пострадавшие

На военном объекте в Архангельской области произошёл инцидент, возможно, взрыв и пожар. По предварительным данным, в результате ЧП могли пострадать до 15 человек. Об этом стало известно Лайфу.
После неустановленного ЧП сработали датчики выброса радиации, был небольшой скачок, однако затем всё пришло в норму, рассказали в экстренных службах.
Как заявляется, сейчас в зоне ЧП радиационный фон не превышает 13 микрорентген/час при норме в 16.
По неподтверждённой информации, на полигоне для баллистических ракет для подводных лодок рядом с селом Нёнокса в ближайшие четыре дня должны были состояться пуски, а сегодня на площадке проводили подготовку к ним, и "что-то пошло не так, вероятно, поторопились, нажали не ту кнопку, но само изделие не пострадало".
Губернатор Архангельской области сообщил, что на место инцидента направлена санавиация для оказания помощи возможным пострадавшим.
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