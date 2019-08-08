На военном объекте в Архангельской области произошёл пожар, есть пострадавшие

Санавиация направлена на место инцидента в военной части, подробности происшествия устанавливаются.

На военном объекте в Архангельской области произошёл инцидент, возможно, взрыв и пожар. По предварительным данным, в результате ЧП могли пострадать до 15 человек. Об этом стало известно Лайфу.

После неустановленного ЧП сработали датчики выброса радиации, был небольшой скачок, однако затем всё пришло в норму, рассказали в экстренных службах.

Как заявляется, сейчас в зоне ЧП радиационный фон не превышает 13 микрорентген/час при норме в 16.

По неподтверждённой информации, на полигоне для баллистических ракет для подводных лодок рядом с селом Нёнокса в ближайшие четыре дня должны были состояться пуски, а сегодня на площадке проводили подготовку к ним, и "что-то пошло не так, вероятно, поторопились, нажали не ту кнопку, но само изделие не пострадало".

Губернатор Архангельской области сообщил, что на место инцидента направлена санавиация для оказания помощи возможным пострадавшим.