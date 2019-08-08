В Риме туристам запретили сидеть на знаменитых ступенях Испанской лестницы

Штраф за нарушение новых правил, согласно данным местных СМИ, будет составлять от 250 до 400 евро.

Власти Рима запретили сидеть на ступенях Испанской лестницы. Теперь на месте грандиозной постройки в столице Италии будут дежурить полицейские, передаёт The Telegraph.

Сотрудники римской полиции уже начали предупреждать туристов, что они больше не могут сидеть на 135 ступенях, которые простираются от церкви Тринита-деи-Монти до Испанской площади в центре города. Согласно принятому нововведению, не соблюдающие запрет посетители будут оштрафованы на 250 евро.

А за повреждение каменной лестницы, ставшей известной благодаря романтической комедии 1953 года "Римские каникулы" с Грегори Пеком и Одри Хепбёрн в главных ролях, придётся раскошелится — туристам выпишут повышенный штраф в размере 400 евро.

К запрету положительно отнеслись многие бизнесмены и члены мэрии города. По словам чиновников, туристы должны "уважать Рим и понимать, что им не всё дозволено".

В то же время известный искусствовед и эксперт по культурному наследию Витторио Сгарби заявил, что правило, запрещающее людям "просто сидеть на ступенях сложа руки" практически фашисткое, поскольку людям нужно немного отдохнуть во время прогулки по городу.

— Правило доведено до абсурда, оно почти фашистское. Конечно, памятник должен быть защищён, и люди не должны есть на ступеньках, но запрет на то, чтобы туристы сидели на них, является чрезмерным. Мне это нововведение кажется немного фашистским, — сказал он.

Примечательно, что в связи с высокой загрязнённостью памятник был очищен и восстановлен три года назад. Благодаря проекту, который профинансировал известный ювелирный дом, были удалены пятна от пролитого вина, кофе, также ступени очистили от жевательных резинок и восстановили в местах разрушения.

Ранее власти Рима обновили и расширили список запретов для туристов. В частности, теперь в городе на семи холмах не разрешается вешать "любовные замки" на мостовые перила, а мужчинам нельзя ходить по улице с обнажённым торсом.