Сельчанин через дверь подстрелил запершую его в гараже подругу

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Фото © Flickr/J.RISTANIEMI

Местные жители решили закрыть пьяницу в гараже, чтобы таким образом вывести его из запоя, однако там хранилось ружьё.

Пьяный житель деревни Славянки Лужского района Ленинградской области выстрелил из обреза в дверь гаража, пытаясь оттуда выбраться, однако ранил соседку, которая его там ранее заперла, сообщает ГУ МВД РФ по области.

7 августа 2019 года в полицию поступило сообщение о госпитализации 38-летней гражданки от одного из частных домов в деревне Славянке. У женщины было диагностировано огнестрельное ранение живота, она находилась в тяжёлом состоянии, — сообщают правоохранители.

53-летний стрелявший мужчина задержан, он заявил, что обрез принадлежал его покойному деду. Сотрудники полиции изъяли оружие, патроны к нему и стреляную гильзу. Возбуждено уголовное дело части 1-й статьи 118 УК России "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Недавно в Башкирии произошёл странный случай со стрельбой. Патологоанатом в морге обстрелял пьяного посетителя, хотевшего унести тело мёртвой жены.

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