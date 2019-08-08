Губернатор Орлов распорядился подготовить санавиацию из-за ЧП в воинской части

270

Фото © VK / Игорь Орлов 

Власти Архангельской области подтвердили факт инцидента. Больницы готовы к приёму пострадавших.

Санитарную авиацию привели в готовность после пожара на территории воинской части в поселке Нёнокса Архангельской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу губернатора Игоря Орлова. При этом подробностей инцидента региональные власти не приводят.

Губернатор распорядился подготовить санавиацию. Больницы Архангельской области готовы к возможному приёму пострадавших, — приводит агентство слова собеседника.

Ранее Лайф сообщал, что на территории воинской части произошёл взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, два человека погибли и 15 пострадали.

После ЧП в районе сработали датчики выброса радиации, был небольшой скачок, однако затем всё пришло в норму, рассказали в экстренных службах.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×