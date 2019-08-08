Мэр Новороссийска рассказал о состоянии пострадавших в страшном ДТП с автобусом

Медики безостановочно трудятся в экстремальном режиме, борьба за жизнь пациентов продолжается.

Врачам удалось стабилизировать состояние большинства пассажиров автобуса, пострадавших при падении транспортного средства в обрыв на трассе под Новороссийском. Об этом рассказал глава городской администрации Игорь Дяченко.

— Борьба за жизнь пострадавших в ДТП пассажиров автобуса продолжается. Медицинские работники города и края безостановочно трудятся в экстремальном режиме. Одного из тяжелобольных пациентов городской больницы №1 (женщину) силами санавиации только что транспортировали в краевую клиническую больницу, — сообщил мэр Новороссийска в "Инстаграме".

По его словам, ранее ещё трое пострадавших перевезли в краевую больницу. В тяжёлом состоянии находится один ребёнок, состояние остальных пациентов оценивается как средней тяжести.

Напомним, вечером 7 августа на 16-м километре автодороги Новороссийск — Керченский пролив автобус столкнулся с внедорожником и они оба упали с обрыва. По последним данным, в результате пострадало 42 человека, госпитализировано 11 детей. Лайф публиковал список погибших и раненых. СК завёл два уголовных дела по факту смертельного ДТП.