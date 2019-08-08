Счета ФБК и его сотрудников заблокированы

Против организации расследуется уголовное дело об отмывании одного миллиарда рублей.

Счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и ряда его сотрудников были заблокированы после проведённых в четверг обысков по делу об отмывании средств. Об этом сообщила пресс-секретарь организации Кира Ярмыш в своём твиттере.

По её данным, также заблокированы счета региональных штабов Алексея Навального.

Как уже сообщал Лайф, 3 августа СК возбудил против ФБК уголовное дело об отмывании миллиарда рублей. По версии следствия, сотрудники организации получали от неизвестных крупные суммы в разной валюте, после чего переводили их на счета фонда. СМИ даже сообщали имена потенциальных фигурантов дела.

Накануне материалы были переданы для расследования в центральный аппарат СК.