Минобороны подтвердило факт взрыва и гибель двух человек на военном полигоне

В Министерстве обороны РФ прокомментировали ЧП на военном полигоне в Архангельской области. В ведомстве заявили, что при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошёл взрыв и возгорание изделия.
— На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошёл взрыв и возгорание изделия, — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что погибли двое, шесть человек пострадали. Это представители Минобороны и гражданские — работники предприятия-разработчика.
В то же время в ведомстве не подтвердили данные о том, что в результате взрыва произошёл выброс радиации. Радиационный фон в зоне инцидента в норме.
Губернатор региона Игорь Орлов ранее распорядился подготовить санавиацию из-за ЧП в воинской части.
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