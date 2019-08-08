Житель Камчатки приютил и выходил раненого лисёнка

Мужчина выделил ему специальное место на балконе и две миски, которые ежедневно наполняет рыбой, утятиной и паштетом.

Житель Петропавловска-Камчатского Антон Шестаков спас раненого лисёнка от гибели и сейчас занимается его лечением. Фото вместе со своим новым подопечным мужчина опубликовал в своём аккаунте в социальной сети "Инстаграм".

Лисёнка с явными травмами задних лап мужчина нашёл на дороге. По словам Шестакова, дикое животное, вероятнее всего, попало под колёса автомобиля. Житель Камчатки не стал бросать в беде пострадавшего зверька и отвёз его в ветеринарную клинику, где врачи сделали ему рентген и провели обследование.

— У лисёнка перелом таза и вертлужной впадины. Врач выписал лекарства и назначил повторный приём, на котором будет принято решение о том, потребуется или нет ему операция, — цитирует Шестакова РИА "Новости".

Лисёнок, которого мужчина назвал Алисой, теперь живёт на балконе и чувствует себя лучше. Несмотря на то что ему предстоит долгое лечение, ветеринары уверяют — животное точно пойдёт на поправку. Неравнодушные жители Камчатки уже организовали для лохматого пострадавшего сбор средств на операцию, так что без лечения Алиса точно не останется.

Однако теперь за спасение раненого животного Шестакову может грозить штраф за незаконное содержание хищных животных. Впрочем, несмотря на сообщения СМИ о грозящем ему миллионном штрафе, вероятно, административных санкций он всё же избежит.

— К каждому случаю мы (в Агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края. — Прим. Лайфа) подходим индивидуально. Если человек действительно спасает раненое животное, берёт на себя ответственность, то его никто не стремится оштрафовать, — цитирует агентство начальника отдела государственного охотничьего надзора Владимира Гордиенко.

Ранее Лайф писал, что в Краснодарском крае неравнодушные люди спасли нескольких енотиков, которые остались одни после того, как машина сбила их маму.