В Минобороны озвучили причину взрыва на полигоне под Архангельском

Все произошло при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Погибли два человека.

Взрыв на военном полигоне в поселке Нёнокс Архангельской области произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Об этом проинформировало журналистов Минобороны.

— При испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия, — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Лайф сообщал, что на территории воинской части произошёл взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, два человека погибли и шесть пострадали. Информацию о жертвах подтвердили и в Минобороны.

В то же время источники в экстренных службах сообщают, что после ЧП на месте сработали датчики выброса радиации: сообщалось, что был небольшой скачок, однако затем всё пришло в норму. Но эти данные в Минобороны не подтвердили.