Обыски прошли в санатории, которому принадлежит упавший с обрыва автобус

Правоохранители изучают документы на транспортное средство, а также информацию о водителе.

Следователи изъяли документы на экскурсионный автобус санатория "Эллада", который столкнулся с легковушкой и упал в обрыв под Новороссийском. Об этом рассказал Лайфу заместитель генерального директора по медицине, главный врач Зураб Орахелашвили.

— Следственные органы у нас забрали часть документов, часть оборудования. Изучают момент выпуска автобуса, его техническое состояние, моменты по водителю. Автобус достаточно новый, не скажу, что он старый. Водитель тоже опытный, работает больше пяти лет у нас, — говорит он.

По словам главврача, экскурсию организовала туристическая компания, а "Эллада" предоставила автобус. Орахелашвили уточнил, что среди пострадавших нет отдыхающих в санатории.

Напомним, вечером 7 августа на 16-м километре автодороги Новороссийск — Керченский пролив автобус столкнулся с внедорожником — и они оба упали с обрыва. По последним данным, в результате пострадало 42 человека, госпитализировано 11 детей. Лайф публиковал список погибших и раненых. СКР завёл два уголовных дела по факту смертельного ДТП.