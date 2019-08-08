Сторонники Атамбаева освободили пленных спецназовцев

Речь идёт о шести бойцах группы "Альфа". Ещё несколько были отпущены минувшей ночью.

Сторонники Алмазбека Атамбаева передали властям захваченных в ходе вчерашних событий бойцов спецназа. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на штаб бывшего президента республики. Там отмечают, что таким образом Атамбаев сдержал своё слово и отпустил силовиков, которые "чьи-то мужья и дети".

Тем временем в Бишкеке по следам вчерашних событий возбудили уже шесть уголовных дел, в том числе по статьям о хулиганстве, покушении на убийство и захвате заложников.

Накануне вечером силовики попытались провести спецоперацию по задержанию Атамбаева в его доме в Кой-Таше. Бывшего лидера республики обвиняют в коррупции, незаконной трансформации земель и прочих преступлениях. На помощь экс-президенту пришли несколько сотен сторонников, которые вступили в столкновение с бойцами "Альфы" и отбили политика. В ходе этих событий и были взяты в заложники несколько спецназовцев.

По последним данным, во время штурма особняка Атамбаева пострадало 52 человека. Один спецназовец умер во время операции из-за огнестрельного ранения в грудную клетку, ещё один находится в тяжёлом состоянии.