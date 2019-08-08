Семья избившего ребёнка северодвинца рассказала Лайфу о поступающих угрозах

Мужчина раскаивается в содеянном и хотел бы помочь пострадавшему мальчику, чтобы загладить вину.

Супруга жителя Северодвинска Оксана К. рассказала Лайфу подробности инцидента, видео которого вызвало скандал в Сети. На кадрах ролика видно, как мужчина швыряет об землю мальчика после того, как тот случайно сбивает на велосипеде сына Игоря и Оксаны. Как пояснила женщина, когда супруг увидел произошедшее, у него "просто как пелена на глазах, состояние непонимающее". Однако, по её словам, сейчас он очень сожалеет о содеянном и хочет установить контакт с семьёй побитого им ребёнка.

— Конечно, он раскаивается. Мы сейчас пытаемся выйти на контакт с этой семьёй, но они не хотят. Действительно, надо было раньше сделать, мы думали об этом. Сейчас уже ничего не сделать. Он очень сожалеет, места себе не находит, — рыдая рассказала Оксана.

Она пояснила, что наезд велосипедиста не остался без последствия для здоровья их ребёнка. Сын прикусил язык, немного повредил руку, но что больше всего беспокоит родителей — у мальчика появилась боязнь велосипедистов, а по ночам он стал просыпаться и плакать.

— Я не оправдываю мужа своего и его действия. Я очень сильно переживаю и за того мальчика. Мы хотели бы предложить свою помощь, с медицинскими обследованиями, например, — подчеркнула супруга Игоря.

Кроме того, Оксана сообщила, что её семье стали поступать многочисленные угрозы и оскорбления после случившегося.

— Нам вообще страшно дома появляться, звонки с угрозами пошли. Мужу звонят и пишут. После того как выложили видео, на следующее утро поступил звонок, что ждут у подъезда и тому подобное. Мы сразу полиции сообщили. Нам просто страшно за жизнь нашего ребёнка в такой ситуации, — пояснила женщина.

Как сообщал Лайф, Следственный комитет России ведёт проверку по факту опубликования видеозаписи с одной из детских площадок в Северодвинске. На кадрах ролика видно, как один из детей на велосипеде сбивает маленького ребёнка. В ответ на это разъярённый отец сбитого мальчика берёт на руки велосипедиста и с силой бросает его об землю.