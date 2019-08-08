Лайф публикует видео с лайнером в Домодедово, сбившем фонари при взлёте

Обошлось без пострадавших. В Симферополе самолёту пришлось менять колёса из-за повреждения покрышек.

В распоряжении Лайфа оказались кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлён жёсткий взлёт самолёта Boeing 737-800 авиакомпании "Глобус" утром 5 августа. Авиалайнеру не хватило полосы для разгона, он выехал за её пределы и сбил стойками шасси несколько фонарей.

После прибытия в место назначения, Симферополь, повреждённые колёса воздушного судна отремонтировали. Самолёт вылетел обратно с большой задержкой.

Ранее сообщалось, что частный самолёт с тур-командой американской поп-певицы Pink загорелся при посадке в аэропорту Дании.