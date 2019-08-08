В Сыктывкаре глава "Города без наркотиков" отравился наркотиками

Общественная организация, которую возглавляет мужчина, занимается профилактикой наркомании, алкоголизма и табакокурения, а также оказывает помощь в освобождении людей от этих зависимостей.

В Сыктывкаре глава местного реабилитационного фонда "Город без наркотиков" попал в больницу с сильнейшей интоксикацией синтетическими наркотическими средствами. Об этом сообщает информационное агентство БНК со ссылкой на пресс-службу УМВД по Коми.

Согласно информации агентства, 38-летнего руководителя общественной организации по реабилитации наркозависимых лиц доставили в местное отделение городской клинической больницы с отравлением.

В связи с тем, что потребление общественником наркотических средств не было обусловлено медицинскими показаниями, в отношении мужчины 1981 года рождения был составлен протокол об административном нарушении по статье 20.20 КоАП РФ. Общественнику было назначено наказание в виде ареста на четверо суток.

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