После неудачного штурма особняка Атамбаева возбуждено шесть уголовных дел

Речь идёт, в частности, о статьях "Убийство", "Покушение на убийство", "Захват в заложники" и "Хулиганство".

МВД Киргизии возбудило шесть уголовных дел после столкновений между сторонниками бывшего президента Алмазбека Атамбаева и спецназом в особняке политика в селе Кой-Таш. Об этом на внеочередном заседании парламента сообщил замминистра внутренних дел республики Суйунбек Омурзаков.

— МВД возбудило шесть уголовных дел по статьям, в том числе "Хулиганство", "Убийство", "Покушение на убийство" и "Захват в заложники", — уточнил он.

Вечером 7 августа спецназ "Альфа" начал операцию по задержанию Атамбаева в его доме в Кой-Таше по подозрению в коррупции, незаконной трансформации земель и прочих преступлениях. На помощь экс-президенту пришли несколько сотен сторонников, которые вступили в столкновение с силовиками и отбили политика. В ходе операции были взяты в заложники шесть спецназовцев. Сам Атамбаев признался, что стрелял во время штурма его особняка.

По последним данным, в результате противостояния спецназа и сторонников политика пострадало 52 человека. Один из бойцов "Альфы" был застрелен, ещё один находится в тяжёлом состоянии.