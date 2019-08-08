В Киргизии силовики прорвались в дом экс-президента Атамбаева

В пригороде столицы Киргизии Бишкека спецназ Госкомитета нацбезопасности прорвался в дом экс-президента Алмазбека Атамбаева.
Как сообщает Akipress, бойцы применяют светошумовые гранаты, слышна стрельба. Дом оцеплен сотрудниками правоохранительных органов. Это не мешает сторонникам Атамбаева стягиваться к месту ЧП.
Напомним, что накануне вечером бойцы спецназа ГКНБ попытались задержать Атамбаева, чтобы доставить его на допрос в МВД. Они получили силовой отпор. В ходе столкновений один боец погиб, очень много пострадало. Сегодня сам Атамбаев заявил, что стрелял в силовиков только он, а не его сторонники.
Глава ГКНБ Киргизии пожалел, что запретил стрелять на поражение.
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