В Киргизии силовики прорвались в дом экс-президента Атамбаева

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Фото © Akipress

Это уже вторая попытка взять политика под стражу. Накануне первая закончилась гибелью бойца спецназа.

В пригороде столицы Киргизии Бишкека спецназ Госкомитета нацбезопасности прорвался в дом экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Как сообщает Akipress, бойцы применяют светошумовые гранаты, слышна стрельба. Дом оцеплен сотрудниками правоохранительных органов. Это не мешает сторонникам Атамбаева стягиваться к месту ЧП.

Напомним, что накануне вечером бойцы спецназа ГКНБ попытались задержать Атамбаева, чтобы доставить его на допрос в МВД. Они получили силовой отпор. В ходе столкновений один боец погиб, очень много пострадало. Сегодня сам Атамбаев заявил, что стрелял в силовиков только он, а не его сторонники.

Глава ГКНБ Киргизии пожалел, что запретил стрелять на поражение.

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