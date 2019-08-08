ФАС начала проверку рекламы ветклиники про кастрацию мужчин

Санкт-Петербургское УФАС России возбудило дело в отношении общества защиты животных "Ответ". Поводом стало то, что оно предложило бесплатно кастрировать неверных мужей. Реклама была размещена недалеко от станции метро "Улица Дыбенко", сообщает региональное ведомство.
— Акция! Кастрация: кот — 1000 руб., кошка — 2500 руб. Неверный муж бесплатно, — сказано на рекламном плакате.
Заявители назвали текст оскорбительным и унижающим человеческое достоинство. Текст проверила ассоциация маркетинговой индустрии "Рекламный совет", 87,5 процентов опрошенных специалистов в области рекламы согласились, что текст является оскорбительным.
Заседание комиссии, которая решит судьбу рекламы и определит возможные санкции в отношении ветклиники, состоится 23 августа.
Весной региональное подразделение ФАС России проверило призывы челябинского кафе "Брать в рот за копейки". В соседней Свердловской области антимонопольщики проверяли лозунг с "охрюнительной" рекламой застройщика.
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