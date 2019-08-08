ФАС начала проверку рекламы ветклиники про кастрацию мужчин

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Фото © Flickr / jurek_durczak

На неоднозначное содержание объявления в контролирующую организацию обратились пятеро петербуржцев.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-180135405_31" target="_blank">Ветеринарный нефрологический центр &#34;Ответ&#34;</a></p>

Санкт-Петербургское УФАС России возбудило дело в отношении общества защиты животных "Ответ". Поводом стало то, что оно предложило бесплатно кастрировать неверных мужей. Реклама была размещена недалеко от станции метро "Улица Дыбенко", сообщает региональное ведомство.

Акция! Кастрация: кот — 1000 руб., кошка — 2500 руб. Неверный муж бесплатно, — сказано на рекламном плакате.

Заявители назвали текст оскорбительным и унижающим человеческое достоинство. Текст проверила ассоциация маркетинговой индустрии "Рекламный совет", 87,5 процентов опрошенных специалистов в области рекламы согласились, что текст является оскорбительным.

Заседание комиссии, которая решит судьбу рекламы и определит возможные санкции в отношении ветклиники, состоится 23 августа.

Весной региональное подразделение ФАС России проверило призывы челябинского кафе "Брать в рот за копейки". В соседней Свердловской области антимонопольщики проверяли лозунг с "охрюнительной" рекламой застройщика.

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