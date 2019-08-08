Близкие Валентина Гафта опровергли информацию о его смерти

Прославленный актёр находится в больнице, чувствует себя удовлетворительно, но речь о выписке пока не идёт.

Супруга народного артиста РСФСР Валентина Гафта Ольга Остроумова опровергла информацию СМИ о его кончине. Актёр, перенёсший на днях инсульт, чувствует себя удовлетворительно, но речь о выписке пока не идёт.

— Пока находится в больнице, конечно же. Валентин Иосифович сейчас лежит, смотрит свои передачи, которые ему сын на флешку записал, — приводят слова Остроумовой РИА "Новости".

В театре "Современник" журналистов агентства также заверили, что Гафт жив и чувствует себя нормально.

Валентин Гафт — советский и российский актёр театра и кино, а ещё театральный режиссёр, поэт и писатель. В его фильмографии порядка 200 блистательных ролей, в том числе у Рязанова и Гайдая. Одними из самых известных фильмов с его участием стали "Чародеи", "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Анкор, ещё анкор!", "Мастер и Маргарита" и многие другие. А о биографии артиста вы можете прочитать на сайте uznayvse.ru.