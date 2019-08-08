Под Самарой военнослужащий погиб от удара током при прыжке с парашютом

По предварительной версии, мужчина из-за сильного порыва ветра зацепил провода во время приземления.

Военнослужащий одной из воинских частей Тольяттинского гарнизона погиб от удара током во время прыжка с парашютом в районе села Подстёпки Самарской области. Несчастный случай произошёл на тренировочных занятиях.

— По предварительным данным, в ходе плановых прыжков с парашютом военнослужащий из-за сильного порыва ветра при приземлении зацепил провода ЛЭП, получив смертельное поражение электрическим током, — сообщили в пресс-службе гарнизона.

По факту случившегося правоохранительные органы совместно с командованием Тольяттинского гарнизона проводят тщательную проверку, устанавливаются все обстоятельства гибели солдата.

Ранее сообщалось, что житель Удмуртии получил травмы во время выполнения тренировочного прыжка с парашютом и умер в больнице.