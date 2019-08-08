Власти Немана объяснили появление червей в водопроводной воде

Как уточнили чиновники, в скором времени последствия непредвиденного инцидента устранят.

Администрация города Немана, расположенного на левом берегу одноимённой реки в северо-восточной части Калининградской области, объяснила появление червей в водопроводной воде прорывом трубы.

Ранее одна из жительниц населённого пункта, где проживает более десяти тысяч человек, опубликовала в группе "Подслушано в Немане" сообщение о том, что следы беспозвоночных животных были обнаружены в ржавой воде, текущей из её крана. В подтверждение своих слов она опубликовала фотографию своей неприятной находки.

— Как сообщает руководство МУП "Водоканал", вчера в районе улиц Комсомольской, Спортивной, К. Маркса и Димитрова устранялась утечка, отсюда могли появиться подобные явления, — отметили в пресс-службе мэрии региона.

Кроме того, в Администрации Неманского городского округа уточнили, что в скором времени проведут промывку и хлорирование водопроводной воды для устранения последствий прорыва.

Ранее Лайф писал, что в водопроводной воде на Сахалине обнаружили гепатит А.