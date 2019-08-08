В Сбербанке объяснили, как можно будет снимать наличные в сельских магазинах

Одним из главных условий является покупка товара с дебетовой карты на любую сумму.

Сбербанк России перечислил условия, при которых жители удалённых и малонаселённых пунктов получат возможность снимать наличные со своих банковских карт в местных магазинах. Как отметили представители банка, данный сервис бесплатный, однако важно помнить про условия.

Например, за одну операцию человек может снять с карты от 100 до пяти тысяч рублей. Всего же за сутки можно снять не более 20 тысяч рублей. Как уточнили представители Сбербанка, данные суммы были выбраны на основе статистики и специфики сельских магазинов. В частности, в среднем люди за одну операцию снимают 1,2–1,3 тысячи рублей.

Но, чтобы снять указанные суммы, в магазине необходимо всё же будет совершить покупку. Сумма значения не играет, однако делать это необходимо строго с дебетовой карты.

В Сбербанке уточнили, что в настоящий момент заключены договоры более чем с 700 торговыми предприятиями в 76 субъектах РФ. Но, как отметили в компании, в планах Сбербанка до конца 2019 года увеличить число торговых точек, поддерживающих систему снятия наличных до трёх тысяч.

Напомним, ранее Лайф рассказывал о проблемах в работе сервиса "Сбербанк Онлайн", в частности о том, как через приложение банка исчезают денежные средства пользователей.