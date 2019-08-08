Бывшая жена рассказала Лайфу, как работал водитель упавшего с обрыва автобуса

Надежда даже не допускает возможности, что Роман мог не справиться с управлением или уснуть за рулём.

Экс-супруга водителя упавшего с обрыва под Новороссийском автобуса не верит, что бывший муж может быть виновен в смертельном ДТП. Надежда Полякова уверена, что Роман не мог подвергнуть опасности себя и пассажиров.

— Он не мог уснуть и закрыть глаза. Он очень сосредоточенный. Опыт работы у него огромный, практически 25 лет за рулём. У него не было ни одного ДТП. Я не верю, что мой бывший муж не смог справиться с управлением, — заявила Лайфу Надежда.

По её словам, Роман очень аккуратно водит, он очень ответственный человек. Женщина переживает за бывшего мужа. Сейчас он находится в больнице.

Напомним, автобус столкнулся с автомобилем и улетел в обрыв вечером 7 августа. По последним данным, в результате погибли три человека, пострадало 42.