Экспедиция алтайских учёных обнаружила в заповеднике новый вид паука-волка

Специалисты из Алтайского государственного университета отправились в научную экспедицию в Катунский заповедник, где обнаружили новый для науки вид паука-волка, рассказывает РИА "Новости".
— Важно отметить, что пауки-волки из этого рода аллопатричны, то есть разные виды живут на разных хребтах. Но в случае с обнаруженным новым видом ситуация иная: новый вид живёт на одной горе и в одной осыпи со вторым видом из этого рода (уже известным науке), — сообщили в университете.
Ситуация, когда пауки из одного рода Acantholycosa живут на одной горной осыпи, является уникальной, говорят учёные. Открытый вид паука в конце года разместят в зоологической коллекции Катунского заповедника.
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