Психолог оценил состояние бабушки, сутки отпугивавшей медведя рыком

По его мнению, родственникам пока не следует лезть к пострадавшей с расспросами.

Пенсионерка из Хабаровского края, которая более суток рыком отпугивала медведя, скорее всего, заработала себе посттравматическое стрессовое расстройство, но восстановится в течение трёх-десяти дней. Об этом рассказал психолог Илья Шабшин.

— На самом деле с ней всё будет хорошо, потому что организм заточен на самовосстановление, большинство функций организма при благоприятных условиях будут нормализовываться сами, — сказал он "РИА Новости".

Психолог пояснил, что посттравматическое стрессовое расстройство проявляется всплывающими картинками произошедшего, потерей аппетита и учащённым сердцебиением. По словам Шабшина, подобная травма лечится даже без приёма лекарств, однако родным пока лезть в душу бабушки не стоит. Единственное, что они могут сделать, — быть готовыми выслушать, если она захочет чем-то поделиться.

Как ранее писал Лайф, 83-летняя Анна Землякова из села Сита угодила в болото во время похода в лес за грибами и целые сутки рыком отпугивала бродившего вокруг неё медведя.