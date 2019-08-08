Тарантино признался, что не против спойлеров. Если речь не про его фильмы

По мнению режиссёра, в случае с "Однажды в Голливуде" слив концовки может испортить всё.

Американский режиссёр Квентин Тарантино признался, что достаточно спокойно относится к спойлерам. Об этом он рассказал в интервью "Газете.ру". По словам голливудского мастера, порой необходимо рассказать о картине чуть больше, чтобы убедить собеседника посмотреть тот или иной фильм. Или наоборот — предупредить, что лента настолько плоха, что и тратить на неё время смысла нет.

— Я не являюсь частью этой "спойлер-полиции", в ряды которой ныне входят многие. Зачастую, чтобы серьёзно писать о той или иной картине, ты вынужден говорить что-то большее, чем просто "идите на неё" или "не идите на неё", чем просто называть её "хорошей" или "плохой", — рассуждает он.

Впрочем, у этого правила оказались и исключения, и речь идёт о фильмах... самого Тарантино, а в частности — о ленте "Однажды в Голливуде", на чью презентацию режиссёр и прилетел накануне в Москву.

Тарантино признался, что в случае с этой картиной спойлеры могут всё испортить, поэтому зрителю, на его взгляд, лучше знать о ней "как можно меньше".

Ранее Тарантино, представляющий в Москве свой фильм "Однажды в Голливуде", признался, что его любимая русская картина — это "Человек-амфибия" режиссёров Владимира Чеботарёва и Геннадия Казанского.

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