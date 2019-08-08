В Иркутской области город накрыло плотным дымом из-за лесных пожаров

Местные жители спасаются от смога с помощью защитных масок и мокрых тряпок на окнах.

В городе Киренске Иркутской области зафиксирован уровень предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе.

Как стало известно Лайфу, замеры Роспотребнадзора на среду, 7 августа, показали 4-й класс опасности. Однако сегодня ситуация в регионе ухудшилась: из-за того, что стих ветер и смог стал более концентрированным, людям стало нечем дышать.

Несмотря на то что "огненное кольцо", в котором находится город, не угрожает населению, здоровье людей продолжает находиться в опасности. В частности, они жалуются на сильнейшие мигрени, от которых не помогают даже обезболивающие препараты. Местные жители пытаются приспособиться к чрезвычайной ситуации: ходят в марлевых повязках, стараются не выпускать детей на улицы, а на окна вешают мокрые тряпки. Дым всё равно проникает в помещения.

— Сейчас вокруг Киренского района действует 13 крупных очагов пожара, горит территория примерно в 20 тысяч гектаров. Самый крупный пожар находится около Киренска на расстоянии 15 км, площадь его — 11 тысяч гектаров, этот самый крупный очаг не могут потушить уже месяц, он перекинулся на крупное болото, и там начал гореть торф, — объяснил в беседе с Лайфом заместитель главы администрации города Александр Вициамов.

При этом он добавил, что от жителей Киренска действительно поступали просьбы об эвакуации, однако в связи с лесными пожарами, которые вызывают сильный смог, авиасообщение с городом не может быть налажено.

Ранее Лайф писал, что более 800 населённых пунктов Сибири и Дальнего Востока находятся в зоне задымления от лесных пожаров. В МЧС рассказали, что лесные пожары в регионах РФ распространились на такие большие территории из-за того, что на местах не приняли достаточных мер по ликвидации очагов возгораний.