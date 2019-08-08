Россиянам рассказали, чем грозит отказ от отпуска

Специалисты советуют отправляться на отдых два раза в год. При этом продолжительность одного из них должна быть не менее 14 дней.

Отказ от отпуска чреват снижением производительности на работе и различными проблемами со здоровьем. Об этом рассказала эксперт ВНИИ труда Надежда Дмитриева.

— Очень вредно для здоровья не уходить в отпуск. Человек устаёт от работы, снижается производительность труда, изменяются психофизиологические факторы. Поэтому отдых и смена обстановки необходимы, — цитирует Дмитриеву News.ru.

Эксперт рекомендует брать отпуск два раза в год, разбивая. При этом хотя бы один раз за 12 месяцев следует отдыхать не менее двух недель подряд. Это позволит поддерживать максимальную эффективность на работе.

Ранее сообщалось, что молодым россиянам хотят запретить брать кредиты на гаджеты, автомобили и отпуск.