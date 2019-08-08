В Киргизии спецназ задержал экс-президента Атамбаева

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан бойцами спецназа в его особняке в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека. По словам представителя его штаба, экс-глава государства сдался силовикам.
— Атамбаев вывезен с территории своей резиденции сотрудниками правоохранительных органов, — уточнили в штабе.
Атамбаев обвиняется в коррупции, незаконной трансформации земель и прочих преступлениях. Накануне бойцы спецназа "Альфа" предприняли неудачную попытку его задержания. Сторонники экс-президента оказали силовикам сопротивление и сорвали спецоперацию.
В результате их противостояния пострадало 52 человека, погиб спецназовец. После неудачного штурма возбуждено шесть уголовных дел.
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