В Киргизии спецназ задержал экс-президента Атамбаева

Бывшего главу государства вывезли с территории резиденции сотрудники правоохранительных органов.

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан бойцами спецназа в его особняке в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека. По словам представителя его штаба, экс-глава государства сдался силовикам.

— Атамбаев вывезен с территории своей резиденции сотрудниками правоохранительных органов, — уточнили в штабе.

Атамбаев обвиняется в коррупции, незаконной трансформации земель и прочих преступлениях. Накануне бойцы спецназа "Альфа" предприняли неудачную попытку его задержания. Сторонники экс-президента оказали силовикам сопротивление и сорвали спецоперацию.

В результате их противостояния пострадало 52 человека, погиб спецназовец. После неудачного штурма возбуждено шесть уголовных дел.